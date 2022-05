Fidelis Andria salva | al Barletta la coppa Italia Calcio

Advertising

GianluVaiPiano : FIDELIS ANDRIA SALVA ?????? Si rimane in C! - CornerMessina : Una rete di Sorrentino regala alla Fidelis Andria la salvezza e spedisce la Paganese in Serie D. Partita tesa, con… - MassimoMerlo1 : Si era salvata in maniera rocambolesca sul filo di lana lo scorso anno, questa volta non riesca lo stesso alla Paga… - BlunoteWeb : Serie C/C: Fidelis Andria salva, Paganese retrocede in D - _CalcioItaliano : RT @bennygiardina: La Fidelis Andria è salva! Battuta 1-0 la Paganese nel play-out -

Diretta/ Paganese(risultato finale 1 - 0): Cretella firma la vittoria! INIZIA IL SECONDO TEMPO La Paganese deve recuperare il gol di svantaggio e inserisce Diop al posto di Cretella ...La partita- Paganese del 14 maggio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i playout di Serie C PAGANI - Sabato 7 maggio, alle ore ...Sono state rese note le formazioni ufficiali di Fidelis Andria-Paganese, sfida valevole per il ritorno dei playout di Serie C. Di seguito, le scelte dei due tecnici: FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Saracco; ...Ultimo atto di questa stagione per Fidelis Andria e Paganese, che si affronteranno questo pomeriggio per la finale di ritorno dei play-out di Serie C girone C: in palio c'è la permanenza in Lega Pro.