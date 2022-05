Fidelis Andria-Paganese, Playout Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo l’1-0 dell’andata in favore dei campani, tutto è ancora aperto fra Fidelis Andria e Paganese. Fra le mura amiche dello Stadio degli Ulivi, i pugliesi sono obbligati a vincere per evitare la retrocessione fra i dilettanti ma gli ospiti venderanno cara la pelle per provare a difendere con le unghie e con i denti la permanenza in Serie C. Il fischio d’inizio a Fidelis Andria-Paganese, gara di ritorno dei Playout del Girone C di Serie C, è in programma alle ore 17:30 di oggi. In caso di parità di gol segnati al termine del doppio confronto, a passare il turno saranno i padroni di casa, in virtù del miglior posizionamento in classifica alla fine della regular season. Il momento delle due squadre Al netto delle due sconfitte sui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo l’1-0 dell’andata in favore dei campani, tutto è ancora aperto fra. Fra le mura amiche dello Stadio degli Ulivi, i pugliesi sono obbligati a vincere per evitare la retrocessione fra i dilettanti ma gli ospiti venderanno cara la pelle per provare a difendere con le unghie e con i denti la permanenza inC. Il fischio d’inizio a, gara di ritorno deidel Girone C diC, è in programma alle ore 17:30 di oggi. In caso di parità di gol segnati al termine del doppio confronto, a passare il turno saranno i padroni di casa, in virtù del miglior posizionamento in classifica alla fine della regular season. Il momento delle due squadre Al netto delle due sconfitte sui ...

