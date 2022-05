Fi | Salini responsabile Rapporti imprese | Ronzulli commissario Lombardia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Silvio Berlusconi ha nominato l'onorevole Massimilianoper icon le associazioni imprenditoriali e gli imprenditori. Sarà chiamato -spiega una nota- a facilitare le relazioni con i rappresentanti del sistema produttivo italiano, una realtà di eccellenza che da sempre guarda con attenzione a Forza Italia e che ha bisogno come non mai, in tempi di penuria delle materie prime e di rialzi dell'energia, di ascolto e di sostegno. Berlusconi ringraziaper il grande lavoro svolto in qualità diregionale di Forza Italia per la Regione. In conseguenza del nuovo incarico all'onorevole, Berlusconi nomina nuovodi Forza Italia per la regione ...