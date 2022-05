Festival Internazionale del Multimediale: tra gli ospiti Ana Mena (Di sabato 14 maggio 2022) La millenaria storia dei Templi di Paestum e l’innovazione tecnologica a braccetto a Capaccio Paestum il prossimo 2 giugno nell’ex Tabacchificio grazie a Playmont, Festival Internazionale del Multimediale, con la partecipazione durante le premiazioni della star Internazionale Ana Mena idolo non solo dei più giovani. Un’occasione unica di formazione e divertimento per tutti gli appassionati di PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. “Dalle dieci alle diciannove del 2 giugno sarà possibile scoprire il mondo del Game e Cartoon Experience anche giocando, pure con oltre 8 videogiochi realizzato dai ragazzi degli istituti scolastici. E dalle ventuno si svolgerà la premiazione dei videogiochi con la presenza di Ana Mena”, spiega don Patrizio Coppola, meglio conosciuto come “Padre Joystick”, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) La millenaria storia dei Templi di Paestum e l’innovazione tecnologica a braccetto a Capaccio Paestum il prossimo 2 giugno nell’ex Tabacchificio grazie a Playmont,del, con la partecipazione durante le premiazioni della starAnaidolo non solo dei più giovani. Un’occasione unica di formazione e divertimento per tutti gli appassionati di PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. “Dalle dieci alle diciannove del 2 giugno sarà possibile scoprire il mondo del Game e Cartoon Experience anche giocando, pure con oltre 8 videogiochi realizzato dai ragazzi degli istituti scolastici. E dalle ventuno si svolgerà la premiazione dei videogiochi con la presenza di Ana”, spiega don Patrizio Coppola, meglio conosciuto come “Padre Joystick”, ...

