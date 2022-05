Ferrara | “Le vie del mare un caposaldo dell’offerta turistica salernitana”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 14 maggio 2022) di Monica De Santis Prosegue il lavoro messo in atto dal Comune di?Salerno e dall’Ente Provincia per la promozionedel nostro territorio. Una promozione che passa anche e soprattutto per ilgrazie ai collegamenti con gli aliscafi ed i traghetti di Alicost, che avvicineranno di più Sapri alle isole Eolie. A sottolineare il valore di tutto ciò i vertici di Alicost con il senatore Lauro e l’amministratore Fabio Gentile, il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese e l’assessore al turismo del Comune di Salerno, Alessandro, presenti all’incontro di ieri mattina alla stazione marittima per presentare la riconferma dei collegamenti che, a partire dal 16 giugno, ogni giorno, tranne il martedì consentono da Sapri di raggiungere le isole Eolie e il nuovo collegamento che, con inizio dal 1 giugno dal molo ...