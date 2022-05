Fagioli Juve, settimana prossima l’incontro decisivo: la situazione (Di sabato 14 maggio 2022) Fagioli Juve, ritorno più vicino? settimana prossima incontro decisivo con l’entourage del giovane centrocampista La prossima settimana la Juve incontrerà gli agenti di Fagioli per discutere il suo futuro. A riportare la notizia è Goal.com. Il centrocampista ha vissuto una stagione da protagonista in Serie B culminata con la promozione diretta in Serie A con la maglia della Cremonese. Il contratto di Fagioli con la Juve scade nel 2023 e il suo sogno è quello di fare il grande salto in bianconero. Nei prossimi giorni sono attese novità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022), ritorno più vicino?incontrocon l’entourage del giovane centrocampista Lalaincontrerà gli agenti diper discutere il suo futuro. A riportare la notizia è Goal.com. Il centrocampista ha vissuto una stagione da protagonista in Serie B culminata con la promozione diretta in Serie A con la maglia della Cremonese. Il contratto dicon lascade nel 2023 e il suo sogno è quello di fare il grande salto in bianconero. Nei prossimi giorni sono attese novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

