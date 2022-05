FA Cup. i rigori premiano il Liverpool:Chelsea ko 6 - 5! (Di sabato 14 maggio 2022) WEMBLEY (Regno Unito) - E' del Liverpool la finale di FA Cup . I Reds di Klopp piegano 6 - 5 il Chelsea dopo i calci di rigore, che regalano ai Reds il trofeo più ambito d'Inghilterra. Nei ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) WEMBLEY (Regno Unito) - E' della finale di FA Cup . I Reds di Klopp piegano 6 - 5 ildopo i calci di rigore, che regalano ai Reds il trofeo più ambito d'Inghilterra. Nei ...

DiMarzio : #FACup I Trionfa il @LFC ai calci di rigore, @ChelseaFC battuto. Decisivo Kostas #Tsimikas - Gabardino73 : RT @unfair_play: La finale di FA Cup decisa ai rigori. Proprio come quella di Coppa Italia. #FACupFinal #CHELIV #JuventusInter - unfair_play : La finale di FA Cup decisa ai rigori. Proprio come quella di Coppa Italia. #FACupFinal #CHELIV #JuventusInter - surfasport : ?????????????? IL LIVERPOOL VINCE LA FA CUP ?? #Chelsea vs #Liverpool 0 a 0 (4 a 5 dcr) ?? Si è conclusa ai rigori la… - ilcirotano : I rigori sono ancora una volta fatali al Chelsea. E il Liverpool fa sua la FA Cup - -