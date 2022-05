Expo Cinofila Primavera | a San Salvatore parata a quattro zampe

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanTelesino (Bn) – Domani, a SanTelesino, si terrà l’, manifestazione aperta a tutte le razze, con e senza pedigree. Opportunità di partecipazione anche per i meticci. L’evento è stato organizzato dall’AssociazioneCeltico Sannita e si prevede una grande partecipazione, sia a due che a. La giornata partirà alle 9 con le iscrizioni, per poi passare alla presentazione e inaugurazione. Alle 11.30 toccherà ai giudizi per raggruppamenti d’età. Alle 15 ‘best in group’ e ‘best in show’. Previste premiazioni anche per il meticcio più simpatico, il miglior Handler e il cane più anziano della manifestazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

