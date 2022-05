Eurovision, stasera il gran finale: 25 paesi in gara, tocca a Mahmood e Blanco. Ospiti i Maneskin (Di sabato 14 maggio 2022) gran finale dell’Eurovision Song Contest stasera (in diretta su Rai1 e Rai Radio2) al Pala Olimpico di Torino. Ai tre conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan (che hanno portato a casa due... Leggi su feedpress.me (Di sabato 14 maggio 2022)dell’Song Contest(in diretta su Rai1 e Rai Radio2) al Pala Olimpico di Torino. Ai tre conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan (che hanno portato a casa due...

Advertising

ninofrassicaoff : Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di s… - LauraPausini : Non vedevo l’ora di tornare sul palco di #EUROVISION! Questa sera le emozioni sono state tante. Il messaggio che vo… - GianGinoble : Il dono dell’ubiquità è il nuovo sintomo. Stasera ne ho avuto la prova all’@Eurovision ! @ilvolo avete spaccato! Ero lì con voi. ?? - mklhl_ : LA MIA AMICA STASERA VA ALL’EUROVISION???????????????????? PER LA FINALE?????? - iosonomuma : Stasera io e @mesneezeaf andremo ad un viewing Eurovision LGBTQ+ party qui a Sofia, living my best life nei Balcani -