Eurovision, salta l’esibizione dei Maneskin? “Damiano con le stampelle”, il cantante interviene (Di sabato 14 maggio 2022) Piccolo incidente per Damiano David, leader dei Maneskin. Stasera la band si esibirà sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest per la finale che decreterà il vincitore e, per l’occasione, verrà presentato anche “Supermodel”, il nuovo singolo. Eurovision, salta l’esibizione dei Maneskin? “Damiano con le stampelle” Con la stampella ancora non si era mai visto. – scrive... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 14 maggio 2022) Piccolo incidente perDavid, leader dei. Stasera la band si esibirà sul palcoscenico dell’Song Contest per la finale che decreterà il vincitore e, per l’occasione, verrà presentato anche “Supermodel”, il nuovo singolo.dei? “con le” Con la stampella ancora non si era mai visto. – scrive... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Eurovision, salta l’esibizione dei Maneskin? “Damiano con le stampelle”, il cantante interviene… - LC__Code37 : anche oggi salta l'eurovision? - leoolonghii : vi prego se blanco vince l'eurovision si fa il giro d'italia di corsa mentre salta di gioia - RxttenKar : 'mi salta la pressione a 220 quando vedo Il Volo in TV' anche a me mamma, anche a me #Eurovision - IstintoDiVino : Quando salta il segnale della parabola e sei così disperata da andare sul tetto a controllarla... #Montenegro… -