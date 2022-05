Eurovision, Mahmood e Blanco sono l’Italia che cambia. Ecco perché sono un simbolo per i giovani (Di sabato 14 maggio 2022) ?? Il più grande palco al mondo, a soli 19 e 29 anni. Questa sera Blanco e Mahmood partecipano alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Le aspettative sono altissime, e per il giovane bresciano questo è un debutto mondiale. La coppia che ha emozionato e stupito l’Italia durante l’ultimo Festival di Sanremo stasera deve affrontare la sua sfida più grande. Il Pala Alpitour di Torino, che ospita la manifestazione, non è mai stato così gremito e così enfatizzato da luci ed effetti speciali, tutta la città è in trepidante attesa della finale, l’evento da giorni scuote l’intera città, ma sono i 200 milioni di spettatori da casa che fanno davvero venire le vertigini e tremare le gambe. La manifestazione musicale, che coinvolge direttamente oltre al ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) ?? Il più grande palco al mondo, a soli 19 e 29 anni. Questa serapartecipano alla finale dell’Song Contest 2022. Le aspettativealtissime, e per il giovane bresciano questo è un debutto mondiale. La coppia che ha emozionato e stupitodurante l’ultimo Festival di Sanremo stasera deve affrontare la sua sfida più grande. Il Pala Alpitour di Torino, che ospita la manifestazione, non è mai stato così gremito e così enfatizzato da luci ed effetti speciali, tutta la città è in trepidante attesa della finale, l’evento da giorni scuote l’intera città, mai 200 milioni di spettatori da casa che fanno davvero venire le vertigini e tremare le gambe. La manifestazione musicale, che coinvolge direttamente oltre al ...

