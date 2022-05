Eurovision, Mahmood e Blanco incantano Torino. E il pubblico canta “Brividi” insieme a loro – Il video (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo aver stregato con la loro Brividi il pubblico di Sanremo, Mahmood e Blanco, accompagnati al pianoforte dal produttore e co-autore del brano Michelangelo, ha lasciato a bocca aperta, incantato, il pubblico del PalaIsozaki di Torino, durante la finalissima dell’Eurovision Song Contest. L’esecuzione del brano è stata minimale e intima, sulla scia della vittoriosa performance sanremese, ma l’impatto dell’esibizione è aumentato grazie agli spettacolari effetti di luce e all’affetto del pubblico presente sugli spalti, che ha intonato il brano a squarciagola, per poi abbandonarsi a un lunghissimo applauso per Blanco e Mahmood al termine dell’attesissima, e apprezzatissima, esibizione. I ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo aver stregato con laildi Sanremo,, accompagnati al pianoforte dal produttore e co-autore del brano Michelangelo, ha lasciato a bocca aperta, into, ildel PalaIsozaki di, durante la finalissima dell’Song Contest. L’esecuzione del brano è stata minimale e intima, sulla scia della vittoriosa performance sanremese, ma l’impatto dell’esibizione è aumentato grazie agli spettacolari effetti di luce e all’affetto delpresente sugli spalti, che ha intonato il brano a squarciagola, per poi abbandonarsi a un lunghissimo applauso peral termine dell’attesissima, e apprezzatissima, esibizione. I ...

