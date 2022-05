Eurovision, il tifo di Zelensky per l’Ucraina: «Europa, vota la Kalush Orchestra» – Il video (Di sabato 14 maggio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha lanciato un messaggio su Telegram in occasione della finale dell’Eurovision Song Contest, in onda nella sera di oggi, 14 maggio. «Molto presto nella finale dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra terra. Credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”!». «Europa – ha poi detto rivolgendosi a tutti i cittadini europei – vota per la Kalush Orchestra, al n.12. Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l’Ucraina!». Leggi anche: Eurovision, Mahmood e Blanco incantano Torino. E il pubblico canta “Brividi” insieme a loro – Il video Eurovision, l’appello della Kalush ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) Il presidente delVolodymyrha lanciato un messaggio su Telegram in occasione della finale dell’Song Contest, in onda nella sera di oggi, 14 maggio. «Molto presto nella finale dell’, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra terra. Credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”!». «– ha poi detto rivolgendosi a tutti i cittadini europei –per la, al n.12. Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo!». Leggi anche:, Mahmood e Blanco incantano Torino. E il pubblico canta “Brividi” insieme a loro – Il, l’appello della...

