Eurovision, chi è Martina Valdes la nuova fidanzata di Blanco: la coppia ‘pizzicata’ in monopattino poco prima dell’inizio del Contest (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la rottura con Giulia Lisioli (alla quale aveva riservato una dedica in diretta all’ultimo Festival di Sanremo), Blanco ha trovato un nuovo amore. Il suo nome è Martina Valdes, nata a Desenzano del Garda (Brescia) l’8 novembre del 2001. È lei la ragazza che “ha fatto impazzire” il cantante rivelazione dell’anno. Pare che i due già si conoscessero da tempo (anche Blanco è di vicino Brescia) ma la scintilla sarebbe scoccata poco dopo la vittoria dell’interprete a Sanremo2022 con il brano ‘Brividi’ (insieme a Mahmood). Martina è una ballerina, attualmente lavora al Mamacita Club, organizzazione che realizza eventi in varie discoteche italiane. Ad oggi, 11 maggio, la ragazza conta 17.3mila follower su Instagram e quasi 90mila su TikTok. Infatti è sulla piattaforma cinese che dà il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la rottura con Giulia Lisioli (alla quale aveva riservato una dedica in diretta all’ultimo Festival di Sanremo),ha trovato un nuovo amore. Il suo nome è, nata a Desenzano del Garda (Brescia) l’8 novembre del 2001. È lei la ragazza che “ha fatto impazzire” il cantante rivelazione dell’anno. Pare che i due già si conoscessero da tempo (ancheè di vicino Brescia) ma la scintilla sarebbe scoccatadopo la vittoria dell’interprete a Sanremo2022 con il brano ‘Brividi’ (insieme a Mahmood).è una ballerina, attualmente lavora al Mamacita Club, organizzazione che realizza eventi in varie discoteche italiane. Ad oggi, 11 maggio, la ragazza conta 17.3mila follower su Instagram e quasi 90mila su TikTok. Infatti è sulla piattaforma cinese che dà il ...

Advertising

fraversion : ma chi se ne frega di Achille Lauro fuori da #Eurovision quando abbiamo una Victoria Cabello trionfatrice di Pechin… - LauraPausini : Chi di voi era con noi in questa notte fantastica da Torino per l’#EUROVISION? Noi ci siamo divertiti, innamorati d… - MarioManca : Posso dirvi che, dopo tutti questi anni, trovo abbastanza noiosi i tweet di chi si lamenta del commento italiano de… - vernoncino : non me l’ha chiesto nessuno ma la mia top 3 dell’Eurovision è 1- ???? 2- ???? 3- ???? chi l’avrebbe mai detto - elenaneiguaii : Avete la scaletta di chi si esibisce e a che ora di stasera? #Eurovision -