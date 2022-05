Eurovision 2022, Zelensky invita a votare 'Kalush Orchestra' (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. -(Adnkronos) - "A breve nella finale dell'Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà "Vittoria"! Europa, vota la 'Kalush Orchestra'" . Così con un breve video su Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello a sostenere i candidati di Kiev che stasera sono fra i favoriti nella finale di Torino. Ricordando che il loro codice è il numero 12 Zelensky ha concluso affermando "Sosteniamo i nostri connazionali! Sosteniamo l'Ucraina!". Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. -(Adnkronos) - "A breve nella finale dell', il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà "Vittoria"! Europa, vota la ''" . Così con un breve video su Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyrha lanciato un appello a sostenere i candidati di Kiev che stasera sono fra i favoriti nella finale di Torino. Ricordando che il loro codice è il numero 12ha concluso affermando "Sosteniamo i nostri connazionali! Sosteniamo l'Ucraina!".

