Eurovision 2022 | la pagelle del Fu Matia Bazar | la finale

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Ecco ledell’esibizione dei 25 artisti in gara nelladell’Song Contest, redatte ‘a caldo’ in esclusiva per AdnKronos dall’ex tastierista dei, Mauro Sabbione. Levengono via via compilate durante la diretta di Rai1 dopo le esibizioni dei singoli artisti. Repubblica Ceca – We Are Domi con ‘Lights Off’: elettrosound, sempre con gli accordi in minore caratteristici di queste elettroband. Hanno margini di crescita musicale ma dovrebbero ovviamente lasciare il loro paese. Il brano è ovviamente preparato per essere una hit nel giro dance europeo, ove noi italiani la facciamo da padroni. Non hanno chance di vittoria, ma solo per l’attrezzatura del tastierista meritano la sufficienza VOTO 6 Romania – WRS con ...