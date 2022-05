Eurovision 2022: il cantante di Israele squalificato per aver baciato Cattelan e Pausini – Video (Di sabato 14 maggio 2022) Michael Ben David bacia Cattelan - Eurovision 2022 Un bacio di troppo dato ai conduttori Alessandro Cattelan e Laura Pausini è costato caro a Michael Ben David, rappresentante di Israele all’Eurovision Song Contest 2022. Proprio per via della sua mossa ‘esuberante’, la rigida organizzazione dell’Ebu (European Broadcaster Union) ha deciso infatti di squalificarlo dalla manifestazione canora. Il fatto contestato si è verificato giovedì, nel corso della seconda semifinale a cui ha partecipato anche Michael Ben David. Terminate le esibizioni, il cantante ha deciso di avvicinarsi, al momento di lanciare il televoto, ad Alessandro e a Laura e ha dato loro un bacio sulla guancia, oltre a ’scimmiottare’ simpaticamente la loro conduzione ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 14 maggio 2022) Michael Ben David baciaUn bacio di troppo dato ai conduttori Alessandroe Lauraè costato caro a Michael Ben David, rappresentante diall’Song Contest. Proprio per via della sua mossa ‘esuberante’, la rigida organizzazione dell’Ebu (European Broadcaster Union) ha deciso infatti di squalificarlo dalla manifestazione canora. Il fatto contestato si è verificato giovedì, nel corso della seconda semifinale a cui ha partecipato anche Michael Ben David. Terminate le esibizioni, ilha deciso di avvicinarsi, al momento di lanciare il televoto, ad Alessandro e a Laura e ha dato loro un bacio sulla guancia, oltre a ’scimmiottare’ simpaticamente la loro conduzione ...

