Eurovision 2022, il cantante di Israele squalificato dalla compezione: il motivo è assurdo (Di sabato 14 maggio 2022) Il cantante di Israele è stato squalificato dall'Eurovision Song Contest 2022. Il motivo? Michael Ben David giovedì sera, nel corso della seconda semifinale, al momento di lanciare il televoto si è avvicinato ad Alessandro Cattelan e Laura Pausini, dando loro un bacio. "Il gesto proprio non è piaciuto agli organizzatori della kermesse che l'hanno ritenuto inappropriato ed evidentemente non conforme al regolamento", hanno scritto i colleghi di DavideMaggio.it, precisando anche che "la squalifica è inutile ai fini della gara, visto che Israele era stato comunque eliminato al termine della serata". A seguire, eccovi il video del momento in questione. Il bacio di Michael Ben David a Laura Pausini e Alessandro Cattelan#Eurovision2022

