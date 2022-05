Eurovision 2022, come votare Mahmood e Blanco in finale? Chiamata e sms, come funziona il televoto (Di sabato 14 maggio 2022) Ci siamo, tutto pronto per la finale dell’Eurovision 2022 a Torino: ma come votare in finale, per Mahmood e Blanco o per altri artisti? Tante le opzioni tra Chiamata e sms, ecco come funziona il televoto. Bisogna subito premettere che i votanti italiani non possono esprimere la loro preferenza per Mahmood e Blanco, ma votare invece per artisti di altre nazioni. Questo dice il regolamento e dunque andiamo a rispolverarlo. Il voto totale sarà composto per il 50 per cento da quello del pubblico tramite televoto e per il 50 per cento dalla preferenza di una giuria di esperti. I risultati ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ci siamo, tutto pronto per ladell’a Torino: main, pero per altri artisti? Tante le opzioni trae sms, eccoil. Bisogna subito premettere che i votanti italiani non possono esprimere la loro preferenza per, mainvece per artisti di altre nazioni. Questo dice il regolamento e dunque andiamo a rispolverarlo. Il voto totale sarà composto per il 50 per cento da quello del pubblico tramitee per il 50 per cento dalla preferenza di una giuria di esperti. I risultati ...

