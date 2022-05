Eurovision 2022, a steward e hostess contratti da 5,19 euro lordi all’ora e turni fino a 15 ore: “Ecco l’altra faccia dei grandi eventi” (Di sabato 14 maggio 2022) Cinque euro lordi all’ora e turni fino a 15 ore. Sono le condizioni di lavoro di hostess e steward che stanno lavorando al festival musicale più seguito al mondo, l’eurovision. Quest’anno la kermesse si svolge a Torino, al Pala Alpitour. “Si tratta di una grande vetrina per la città”, aveva dichiarato il sindaco della città Stefano Lo Russo alla presentazione dell’evento. Ma secondo alcuni lavoratori e lavoratrici ci sono altre cose che andrebbero fatte vedere al mondo. “Per esempio le nostre buste paga”, spiega Chiara (nome di fantasia) che da fine aprile lavora come hostess al Pala Alpitour. Ogni giorno presidia insieme a decine di suoi colleghi le tribune e gli accessi ai luoghi riservati del palazzetto, a pochi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Cinquea 15 ore. Sono le condizioni di lavoro diche stanno lavorando al festival musicale più seguito al mondo, l’. Quest’anno la kermesse si svolge a Torino, al Pala Alpitour. “Si tratta di una grande vetrina per la città”, aveva dichiarato il sindaco della città Stefano Lo Russo alla presentazione dell’evento. Ma secondo alcuni lavoratori e lavoratrici ci sono altre cose che andrebbero fatte vedere al mondo. “Per esempio le nostre buste paga”, spiega Chiara (nome di fantasia) che da fine aprile lavora comeal Pala Alpitour. Ogni giorno presidia insieme a decine di suoi colleghi le tribune e gli accessi ai luoghi riservati del palazzetto, a pochi ...

Advertising

RaiNews : Una nuova versione di 'Grande Amore', torna all'Eurovision dopo 7 anni #ilvolo #Eurovision - Agenzia_Ansa : I Maneskin: 'Gli artisti si espongano, sull'Ucraina non si possono avere incertezze'. La band sarà ospite della fin… - WARNERMUSICIT : Stasera @AchilleIDOL in gara per la seconda semifinale all'Eurovision Song Contest 2022 a Torino con il brano 'STRI… - jetbit_it : #Eurovision2022! È già gara di meme e commenti esilaranti ?? Potevamo non parlarne nel nostro #magazine?????… - Profilo3Marco : RT @EurovisionRai: ???? Era dai tempi di “Io & Marley” che non piangevamo così: la dedica di #Vladana è commovente e travolgente! ?? L’esibi… -