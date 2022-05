Europa vs Russia nella lotta alle fake news: il logico Cartesio contro l'immaginifico Lavrov (Di sabato 14 maggio 2022) Va riconosciuto che il confronti è impari: da una parte c’è un gigante, con 90 anni di duro allenamento nella disinformazia e dall’altra una cenerentola, l'Ue, chiaramente alle prime armi Leggi su huffingtonpost (Di sabato 14 maggio 2022) Va riconosciuto che il confronti è impari: da una parte c’è un gigante, con 90 anni di duronamentodisinformazia e dall’altra una cenerentola, l'Ue, chiaramenteprime armi

Advertising

GiovaQuez : De Masi: 'La Russia è stata divisa dall'Europa per indebolire l'Europa. Questa è un'operazione di Brexit della Russ… - Corriere : ?? «Senza aiuti, oggi Putin minaccerebbe già l’Europa. Le operazioni attuali possono prolungarsi per anni» - GioMelandri : Non a caso abbiamo scelto il 9 maggio, Festa dell'Europa, per rileggere #annapolitkovskaja al @Museo_MAXXI. Artisti… - Mary85835083 : RT @GranozioRanieri: la russia ha grano,gas,materie prime agroalimentare e tutto quello che gli serve per sopravvivere anche senza soldi,l'… - LanaSgorshkova : RT @Guido44895392: Mateusz Morawiecki: “Il mondo russo è un cancro che divora non solo la maggior parte della società russa, ma è anche una… -