Ethan Hawke sui film Marvel: "Le persone ci mettono il cuore ma esiste anche altro cinema" (Di sabato 14 maggio 2022) Ethan Hawke ha voluto dire la sua su un tema che continua a dividere, ovvero la qualità dei film Marvel che da tempo dominano il botteghino mondiale. Ethan Hawke, entrato nel MCU tramite la serie Moon Knight, ha parlato dei film Marvel, spiegando come possano esistere anche grandi opere incentrate sui supereroi ma sottolineando come i giovani d'oggi non debbano crescere con l'idea che questo genere di film rappresentino l'unico cinema esistente. Francis Ford Coppola li ha definiti "spregevoli". Denis Villeneuve ha avvertito che ci hanno trasformato in "zombie" e Martin Scorsese ha detto che non sono cinema: insomma, i film ...

