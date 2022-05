Esposte nel Labirinto di bambù di Fontanellato Parma le opere dei pittori futuristi dedicate ai temi della velocità e del movimento Bello perdersi tra Depero | Biglieri e Balla Fino al 3 luglio

Leggi su iodonna

(Di sabato 14 maggio 2022) Gli aerei, la fascinazione del volo, il paesaggio e la città visti dal cielo, le linee geometriche, i tratti decisi, l’esplosione di colori. Visivamente sorprendente Dall’alto. Aeropittura futurista ripercorre il pensiero e il lavoro di quanti, ai primi del Novecento, hanno tradotto in arte il pensiero futurista. Aereopittura di città (1939) di Olga. foto, ufficio stampae pittrici del futurismo Un centinaio di– tra cui disegni, acquerelli, grafiche, aerosculture – firmate da Gerardo Dottori, Enrico Prampolini, Wladimiro Tulli, Tato (Guglielmo Sansoni) e naturalmente le donne, Olga, Benedetta Cappa Marinetti, Leandra Angelucci Cominazzini, Marisa Mori. Per non parlare di. Un’occasione per “” anche ...