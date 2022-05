“Entreremo nella Nato” | il presidente della Finlandia chiama Putin

(Di sabato 14 maggio 2022) La, la Russia risponde. Ilfinlandese Sauli Niinisto ha alzato la cornetta per informare il suo omologo russo, Vladimirdecisione che ha preso Helsinki. Nei prossimi giorni, infatti, il Paese scandinavo farà domanda per aderire alla. Questa mossa, ha fatto capire Niinisto al capo del Cremlino, è stata dettata InsideOver.

Advertising

MarcoSarlo2 : @SpudFNVPN Lunedì entreremo tutti nella chat privata ??? Quando ho messo il like al tweet fissato andavo in prima media!!! ???????? @SpudFNVPN - BeppeSammartino : RT @pericarla: [.]Nella notte entreremo fino al suo tremulo firmamento, e le tue piccole mani e le mie ruberanno le stelle.[.] Neruda #InVe… - PaolaToogoodxme : RT @pericarla: [.]Nella notte entreremo fino al suo tremulo firmamento, e le tue piccole mani e le mie ruberanno le stelle.[.] Neruda #InVe… - pericarla : [.]Nella notte entreremo fino al suo tremulo firmamento, e le tue piccole mani e le mie ruberanno le stelle.[.] Ner… - FabrizioDalCol : 'Entreremo nella Nato': c'è la data dello schiaffo a Putin -

Emanuele Sorrentinosegreteria regionale della Uil Pensionati Sicilia. L'organizzazione sindacale isolana lo ha ... e successivamentenel merito di alcune priorità sulle quali lavorare".Emanuele Sorrentinosegreteria regionale della Uil Pensionati Sicilia. L'organizzazione sindacale isolana lo ha ... e successivamentenel merito di alcune priorità sulle quali lavorare". ...HELSINKI. Il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, ha chiamato il presidente russo, Vladimir Putin, per annunciare l'intenzione di entrare nella Nato nei prossimi giorni. Come si legge nel comun ...Il presidente finlandese Sauli Niinisto ha chiamato Putin per annunciargli la richiesta di entrare nella Nato: “L’invasione ...