(Di sabato 14 maggio 2022) SORRENTO (ITALPRESS) – “Dobbiamo mirare alla diversificazione di fonte energetiche e non dobbiamo perdere di vista tutte le partnership che possiamo fare nelper quanto riguarda le energie rinnovabili”. Lo dice Luigi Dinel corso del suo intervento in videoconferenza al forum Verso Sud, organizzato dallo Studio Ambrosetti. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale strizza l'occhio aidell'Africa del nord: “Dobbiamo diversificare le fonti di approvvigionamento di quelle tipologie diche utilizzavamo e che vogliamo e dobbiamo continuare ad utilizzare, ad esempio il gas. Abbiamo concordato una linea europea comune per l'acquisto e lo stoccaggio di gas, poi abbiamo lavorato a un piano di sicurezza energetica dell'Italia che guarda necessariamente a ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Energia, Di Maio “Sì ad accordi con paesi Mediterraneo” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Energia, Di Maio “Sì ad accordi con paesi Mediterraneo” - - MasterblogBo : SORRENTO (ITALPRESS) – “Dobbiamo mirare alla diversificazione di fonte energetiche e non dobbiamo perdere di vista… - Tele_Nicosia : Energia, Di Maio “Sì ad accordi con paesi Mediterraneo” - ItaliaNotizie24 : Energia, Di Maio “Sì ad accordi con paesi Mediterraneo” -

Reggio TV

La nostra è una democrazia parlamentare, che dal parlamento trae. linfa e legittimazione. Saremo in parlamento giovedì prossimo - ha proseguito Letta - ascolteremo il presidente del Consiglio,...... secondo Di, doveva farsi trovare più preparata sul tema "delle interconnessioni interne nel settore dell'" ma anche sui "rigassificatori". "Anche su questo stiamo lavorando sulla ... News - Energia, Di Maio "Sì ad accordi con paesi Mediterraneo" Milano, 14 mag. (askanews) - "Diversificazione con vari paesi" fornitori di energia mirando "all'autosufficienza energetica". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio in collegamento dalla ...80esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale di oggi sabato 14 maggio. Gli ucraini resistono ai tentativi russi di avanzata nel Donbass. Kiev spera di armare un milione di per ...