(Di sabato 14 maggio 2022) SORRENTO (ITALPRESS) – “Dobbiamo mirare alla diversificazione di fonte energetiche e non dobbiamo perdere di vista tutte le partnership che possiamo fare nelper quanto riguarda le energie rinnovabili”. Lo dice Luigi Dinel corso del suo intervento in videoconferenza al forum Verso Sud, organizzato dallo Studio Ambrosetti. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale strizza l’occhio aidell’Africa del nord: “Dobbiamo diversificare le fonti di approvvigionamento di quelle tipologie diche utilizzavamo e che vogliamo e dobbiamo continuare ad utilizzare, ad esempio il gas. Abbiamo concordato una linea europea comune per l’acquisto e lo stoccaggio di gas, poi abbiamo lavorato a un piano di sicurezza energetica dell’Italia che guarda necessariamente a ...

Advertising

LaNotifica : Energia, Di Maio “Sì ad accordi con paesi Mediterraneo” - VivereTerni : Energia, Di Maio 'Sì ad accordi con paesi Mediterraneo' - messina_oggi : Energia, Di Maio “Sì ad accordi con paesi Mediterraneo”SORRENTO (ITALPRESS) - 'Dobbiamo mirare alla diversificazion… - IlModeratoreWeb : Energia, Di Maio “Sì ad accordi con paesi Mediterraneo” - - ZerounoTv : Energia, Di Maio “Sì ad accordi con paesi Mediterraneo” -

Italpress

Lo dice Luigi Dinel corso del suo intervento in videoconferenza al forum Verso Sud, ... 'Dobbiamo diversificare le fonti di approvvigionamento di quelle tipologie diche utilizzavamo e ...Il punto è che la spirale dei prezzi del cibo e dell'potrebbe alla fine portare a disordini ... il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di, ha affermato che l'Italia esprime grande ... Energia, Di Maio "Sì ad accordi con paesi Mediterraneo" Agenzia di stampa Italpress SORRENTO (ITALPRESS) – “Dobbiamo mirare alla diversificazione di fonte energetiche e non dobbiamo perdere di vista tutte le partnership che possiamo fare nel Mediterraneo per quanto riguarda le energi ...AGI - La nuova fase della guerra in Ucraina è già aperta e oggi ha segnato una svolta evidente sul campo e sulla scacchiera diplomatica. Sfumato l'obiettivo ...