Energia | Cingolani “Investire su rinnovabili e pensare a nucleare”

(Di sabato 14 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per correggere un nostro errore che ci rendeva dipendenti per il 40% del gas da un solo fornitore, negli ultimi mesi abbiamo fatto un'operazione che, credetemi, non è riuscita ad altri Paesi. Abbiamo siglato contratti con 6-7 nazioni nel continente africano che vanno intorno ai 25 miliardi di metri cubi di gas e ne dovevamo sostituire 29 che provenivano dalla Russia. Vediamo la luce in fondo al tunnel se a ottobre e novembre di quest'anno riusciamo ad arrivare con gli stoccaggi pieni cioè mettendo circa 1 miliardo di metri cubi di gas al mese”. Lo ha detto Roberto, ministro della Transizione ecologica, all'evento organizzato dalla Lega. “Poi bisogneràalle nuove tecnologie: questo – ha aggiunto – è il momento dinellein un programma a medio termine, cioè il ...

Il ministro: Nell'ultimo periodo ci siamo trovati in una 'tempesta perfetta' perché il gas ha raggiunto prezzi folli e di conseguenza anche l'energia elettrica