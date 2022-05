Empoli-Salernitana, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 14 maggio 2022) Una sfida che si riverbererà sul destino di altre contendenti in Serie A. Alle ore 15:00 di questo primo pomeriggio, il Carlo Castellani ospiterà il match tra l’Empoli padrone di casa, voglioso di chiudere con una vittoria davanti al pubblico amico, e la Salernitana ospite che dovrà tentare di prendere punti pesantissimi per centrare una salvezza clamorosa. Il segno che uscirà fuori da questa contesa interessa, ovviamente, a tantissime squadre: Roma, Venezia, Cagliari e Genoa su tutte. I giallorossi di Josè Mourinho, di scena all’Olimpico contro gli arancioneroverdi, attendono notizie positive dalla Toscana: con un punto dei campani, infatti, i veneti sarebbero già in Serie B ed arriverebbero più scarichi. Le altre due rossoblù, ovviamente, sono implicate nella lotta salvezza con Davide Nicola. Ecco le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Una sfida che si riverbererà sul destino di altre contendenti inA. Alle ore 15:00 di questo primo pomeriggio, il Carlo Castellani ospiterà il match tra l’padrone di casa, voglioso di chiudere con una vittoria davanti al pubblico amico, e laospite che dovrà tentare di prendere punti pesantissimi per centrare una salvezza clamorosa. Il segno che uscirà fuori da questa contesa interessa, ovviamente, a tantissime squadre: Roma, Venezia, Cagliari e Genoa su tutte. I giallorossi di Josè Mourinho, di scena all’Olimpico contro gli arancioneroverdi, attendono notizie positive dalla Toscana: con un punto dei campani, infatti, i veneti sarebbero già inB ed arriverebbero più scarichi. Le altre due rossoblù, ovviamente, sono implicate nella lotta salvezza con Davide Nicola. Ecco le ultime da ...

