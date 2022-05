Empoli-Salernitana | Nicola | “Secondo tempo straordinario Perotti? La vita è…”

Advertising

SkySport : EMPOLI-SALERNITANA 1-1 Risultato finale ? ? #Cutrone (31') ? #Bonazzoli (76') ? ? - _SiGonfiaLaRete : #Empoli-#Salernitana: un super #Vicario tiene viva la lotta salvezza, il racconto del match - granatissimi : Empoli-Salernitana 1-1, Andreazzoli: «Siamo stati seri, rispetto per chi lotta» - Salernogranata : Pagelle Empoli Salernitana - clubdoria46 : Corsa salvezza, #Salernitana: contro l'#Empoli non basta #Bonazzoli -

Davide Nicola, allenatore della, ha parlato dopo il pareggio in rimonta dei granata in casa dell'Davide Nicola ha parlato a Dazn dopo. GOL SUBITO - "Non abbiamo iniziato bene nel primo tempo. Non si può fare di più rispetto a quello che i ragazzi stavano facendo, ma il caldo si è fatto sentire sia per ...Commenta per primo Davide Nicola , tecnico della, ha analizzato a Dazn il pareggio contro l': 'Non siamo partiti benissimo, dobbiamo capire che è necessario combattere fino all'ultimo secondo. Oggi la sentivamo, abbiamo accusato ...Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha commentato nel post partita il pareggio appena ottenuto in casa con la Salernitana ...E' da poco terminato il match di campionato tra Empoli e Salernitana, in una sfida che tiene ancora in vita le speranze salvezza dei campani, usciti con il ...