Empoli-Salernitana nel caos, tifosi furiosi: cosa è successo al Castellani (Di sabato 14 maggio 2022) Il match di Serie A tra Empoli e Salernitana è terminato in parità. Tante polemiche sui social per un episodio avvenuto nella ripresa. L’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A tra Empoli e Salernitana si è concluso sul risultato di 1 a 1. I toscani sono andati in vantaggio nel primo tempo con Cutrone ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 14 maggio 2022) Il match di Serie A traè terminato in parità. Tante polemiche sui social per un episodio avvenuto nella ripresa. L’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A trasi è concluso sul risultato di 1 a 1. I toscani sono andati in vantaggio nel primo tempo con Cutrone ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : EMPOLI-SALERNITANA 1-1 Risultato finale ? ? #Cutrone (31') ? #Bonazzoli (76') ? ? - gab72boa : RT @Rossonerosemper: L'1-1 tra Empoli e Salernitana scombina i piani di calendario di Marotta e tiene vivo il Cagliari. Bene. - cilentano_it : Caldo afoso allo stadio Castellani di Empoli dipinto dei colori granata. Sono oltre 6000 i tifosi accorsi nella cit… - NoiNotizie : RT @CucchiRiccardo: Inconsolabile #Perotti a fine gara. Il rigore fallito pesa come un macigno sul risultato. La #Salernitana conquista un… - sportli26181512 : Empoli-Salernitana 1-1: video, gol e highlights: In Empoli-Salernitana le occasioni non sono mancate e le emozioni… -