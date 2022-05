Empoli-Salernitana | le probabili formazioni del match

(Di sabato 14 maggio 2022) Lasta scrivendo una pagina di storia in questa stagione di Serie A. Dopo un inizio disastroso, complice anche la vicenda della cessione della società, i granata hanno compiuto una clamorosa rimonta grazie anche all’avvento di Davide Nicola sulla panchina. Ora i campani sono chiamati a dare il tutto per tutto contro l’per per evitare la retrocessione in Serie B. I toscani, invece, sono già salvi ma vorranno rifarsi dopo la sconfitta in rimonta subita contro l’Inter. Insomma una 37esima giornata di fuoco per la. QUIAndreazzoli ritrova Stojanovic, che ha scontato il turno di squalifica. Davanti a Vicario giocheranno quindi Stojanovic, Viti, Luperto e Parisi. Il 4-3-1-2 dell’sarà poi completato da Zurkowski, Asllani e Bandinelli a centrocampo. Bajrami ...

