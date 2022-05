Empoli-Salernitana | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 14 maggio 2022) Nel primo anticipo del sabato pomeriggio di Serie A scenderanno in campo per la 37a giornata. Due squadre che arrivano all’incontro con obiettivi diversi. L’ormai salvo proverà a salutare il suo pubblico nel migliore dei modi in quest’ultima partita casalinga. Discorso diverso per lache deve ottenere per forza i tre punti in queste ultime due giornate di campionato per ottenere la salvezza e partecipare al prossimo campionato di Serie A. Ecco di seguito ledi. L’di Andreazzoli si trova al quattordicesimo posto con 37 punti. Questa stagione gli Azzurri hanno fatto una prima parte di stagione ottima (battendo pure Juventus e Napoli), mentre la ...