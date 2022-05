Empoli-Salernitana | Iervolino | “Pronta la proposta di rinnovo a Nicola | il futuro è con lui”

(Di sabato 14 maggio 2022) “Sono un presidente tifoso, non lascerò mai soli i miei giocatori. E’ naturale che oggi ci sia un po’ di tensione, i giocatori vogliono capire da noi quale sarà la prospettiva futura. E noi gli diamo certezza, perché ilsarà con: il contratto gli scade a breve e gli proporrò un”. Lo ha detto il presidente della, Danilo, prima della partita contro l‘: “Mi sono svegliato benissimo. I ragazzi sono in forma, c’è serenità e consapevolezza, possiamo fare bene per una tifoseria straordinaria. Mi auguro anche oggi di fare risultato e avvicinarci alla salvezza che tanto desideriamo”. SportFace.

Inizia oggi la penultima giornata del campionato di Seria A 2021/22. In attesa degli incontri di domani di Milan e Inter, in lotta per lo scudetto, oggi scendono in campo alle 15: i toscani sono già salvi, mentre i campani cercano i 3 punti per restare fuori dalla zona retrocessione. Alle 18 poi Udinese - Spezia e Verona - Torino. Alle 20.45, infine, la Salernitana al momento occupa la 17esima posizione in classifica.