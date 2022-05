Empoli-Salernitana 1-1 | Vicario straordinario | Perotti sbaglia un rigore

(Di sabato 14 maggio 2022) Finisce 1-1 al Castellani la partita tra. La squadra di casa è andata per prima in vantaggio, dopo mezz’ora di gioco, grazie il gol di Cutrone. Da qui la reazione della squadra campana. Diversi i tentativi andati a vuoto, fino a quando, al 76? del secondo tempo, laè riuscita ad acciuffare il pareggio con Bonazzoli, in rovesciata. La squadra di Nicola avrebbe potuto vincere, se avesse segnato ilconcesso dall’arbitro dopo una review al Var per un fallo di Romagnoli su Coulibaly: sul dischetto, purtroppo,ha fallito l’obiettivo facendosi parare il tiro da, protagonista di diverse importanti parate nel corso del match. Il pareggio tramanda matematicamente in Serie B il Venezia, ...

La Salernitana fa un altro piccolo passo verso la salvezza pareggiando 1-1 contro l'Empoli, gol di Cutrone e Bonazzoli, e salendo a 31 punti. Il pareggio tra Empoli e Salernitana consegna il primo verdetto della stagione per quanto riguarda la zona retrocessione. Il Venezia, dopo un solo anno in massima serie, fa subito ritorno in B. Fra Empoli e Salernitana finisce 1-1 al "Castellani" e per i granata questo punto - che condanna aritmeticamente alla retrocessione il Venezia.