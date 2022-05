Empoli, Andreazzoli: “Complimenti ai ragazzi per la serietà, Vicario fenomenale” (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAurelio Andreazzoli elogia la sua squadra per la serietà profusa e per la partita giocata contro la Salernitana. I Complimenti vanno soprattutto a Vicario, autore di una serie di parate fondamentali. Le dichiarazioni del tecnico che si è presentato in mixed zone con il nipotino Tommaso al termine del match del Castellani: Analisi – “I ragazzi sono stati bravi a rispettare l’impegno, non hanno lesinato energie così come avevo chiesto loro. Abbiamo fatto un bel primo tempo, non siamo riusciti a imbucare almeno quattro volte passaggi facili e avremmo potuto chiuderla lì. Poi abbiamo dovuto ringraziare il nostro portiere perché non è stato bravo, ma di più. Soprattutto sulle situazioni in cui sappiamo che la Salernitana è più forte di noi, come i calci piazzati”. Parate – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAurelioelogia la sua squadra per laprofusa e per la partita giocata contro la Salernitana. Ivanno soprattutto a, autore di una serie di parate fondamentali. Le dichiarazioni del tecnico che si è presentato in mixed zone con il nipotino Tommaso al termine del match del Castellani: Analisi – “Isono stati bravi a rispettare l’impegno, non hanno lesinato energie così come avevo chiesto loro. Abbiamo fatto un bel primo tempo, non siamo riusciti a imbucare almeno quattro volte passaggi facili e avremmo potuto chiuderla lì. Poi abbiamo dovuto ringraziare il nostro portiere perché non è stato bravo, ma di più. Soprattutto sulle situazioni in cui sappiamo che la Salernitana è più forte di noi, come i calci piazzati”. Parate – ...

