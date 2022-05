Elisabetta Franchi condannata: “Imposte sanzioni alle lavoratrici che scioperavano” (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la bufera sulle sue dichiarazioni sulle donne over 40, la società Betty Blue di Elisabetta Franchi è stata condannata per condotta anti-sindacale dal Tribunale del lavoro di Bologna. La decisione, che accoglie parzialmente un ricorso della Filcams Cgil, riguarda sanzioni e contestazioni discplinari inviate alle lavoratrici che avevano aderito, tra la fine del 2021 e il mese di aprile 2022, a uno sciopero indetto contro gli straordinari. Elisabetta Franchi, la sua società Betty Blue è stata condannata per condotta anti-sindacale dal Tribunale del lavoro di Bologna (Foto ImagoE) Per cosa è stata condannata la società di Elisabetta Franchi? Sul tavolo del giudice di Bologna era ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la bufera sulle sue dichiarazioni sulle donne over 40, la società Betty Blue diè stataper condotta anti-sindacale dal Tribunale del lavoro di Bologna. La decisione, che accoglie parzialmente un ricorso della Filcams Cgil, riguardae contestazioni discplinari inviateche avevano aderito, tra la fine del 2021 e il mese di aprile 2022, a uno sciopero indetto contro gli straordinari., la sua società Betty Blue è stataper condotta anti-sindacale dal Tribunale del lavoro di Bologna (Foto ImagoE) Per cosa è statala società di? Sul tavolo del giudice di Bologna era ...

Advertising

fattoquotidiano : Elisabetta Franchi, il giudice del Lavoro: “Condotta illegittima e antisindacale” nell’azienda Betty Blue - repubblica : Elisabetta Franchi condannata per condotta anti-sindacale verso le lavoratrici [di Eleonora Capelli] - fanpage : L'azienda di #elisabettafranchi è stata condannata per comportamento antisindacale - marisameli2 : RT @AnnaRomanelli65: Insomma lasciate in pace gli imprenditori che fanno grande il paese col Made in Italy (Betty Blue è l'azienda del mar… - gpierpaolo75 : RT @HuffPostItalia: Parla una dipendente di Elisabetta Franchi: 'Per lei la vita privata non esiste, alle donne rende la vita impossibile'… -