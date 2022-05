Elisabetta Franchi condannata: 'Imposte sanzioni alle lavoratrici che scioperavano' (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la bufera sulle sue dichiarazioni sulle donne over 40 , la società Betty Blue di Elisabetta Franchi è stata condannata per condotta anti - sindacale dal Tribunale del lavoro di Bologna. La ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la bufera sulle sue dichiarazioni sulle donne over 40 , la società Betty Blue diè stataper condotta anti - sindacale dal Tribunale del lavoro di Bologna. La ...

