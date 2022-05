Elisabetta Canalis | il lato B come non si era mai visto prima | una foto devastante | Guarda

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di sole, tempo di relax. Almeno per, che racconta per immagini il suo assoriposo sul suo seguitissimo profilo Instagram. E lo fa con una serie di scatti semplicemente mozzafiato: già, la sua bellezza è semplicemente da urlo, inarrivabile. "Part 2", scrive a corredo del rullino di. E così eccola, sdraiata al sole e fasciata in un costume intero arancione. Meravigliosa, divina sul cuscino bianco. E a farla da padrone sono le forme delB di, valorizzate al massimo dalle forme del costume e dalle posizioni un poco malandrine in cui si mostra. Che dire? Meravigliosa...

Advertising

Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Elisabetta Canalis ???????????? - Sammax883B : @i_canalis Ciao. Ti và bene chiacchierare di Elisabetta? - DENUBBIO : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Elisabetta Canalis ???????????? - marcel_casa25 : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Elisabetta Canalis ???????????? - Vanninja93 : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Elisabetta Canalis ???????????? -

Meno rigida e morbida è la tote Louis Vuitton, modello preferito di, che la sfoggia in nero anche sui look più casual e sportivi. - - per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per ...Pochi uomini possono vantare di essere stati insieme a bellezze come, Melissa Satta e Costanza Caracciolo , colei con cui ha trovato la felicità. Con l'ex velina siciliana si è ...Perché questo va detto. Ragazze ma ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano fare figli li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello, diciamo che i ...Proprietaria della Betty Blue, l'imprenditrice è stata condannata dal giudice del lavoro dopo il ricorso della Filcams Cigl che seguiva la denuncia di alcune lavoratrici.