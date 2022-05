Elezioni Libano | crisi economica e rabbia sociale oltre alle mazzette dei partiti spingono i cittadini alle urne Boom di liste della società civile

(Di sabato 14 maggio 2022) Che le prossimeparlamentari libanesi del 15 maggio siano le più importanti da almeno un decennio a questa parte, se non dalla rivoluzione dei cedri del 2005, lo si vede già dai dati sul voto all’estero. Non si tratta di un aspetto marginale nella dinamica elettorale del paese levantino, se è vero che oggi sono quasi 15 milioni i libanesidiaspora, quasi il triplo rispetto ai libanesi residenti in patria. Da quando la legge elettorale è stata modificata nel 2017 – al tempo con la sola, temporanea opposizione del Fronte patriottico libero (FPM), partito cristiano del presidenteRepubblica Michel Aoun -, i libanesi all’estero possono votare su tutti e 128 i seggi del parlamento, a differenza di quanto accadeva fino a 5 anni fa, con i 6 seggi riservati appunto ai candidati all’estero. Sono 245mila gli elettori ...

... roccaforte di Hezbollah nel sud del, Hassan Nasrallah ha ricordato la settimana scorsa il 'sacrificio' della guerra del 2006 contro Israele per lanciare la sua corsa alle...A oggi non c'è una soluzione a lungo termine, e tutti aspettano ledel 15 maggio Beirut,. Quando l'esplosione al porto di Beirut ha devastato una parte della capitale è rimasta solo ... Elezioni Libano, crisi economica e rabbia sociale (oltre alle mazzette dei partiti) spingono i cittadini alle… "Andiamo al voto ma è difficile credere in grandi cambiamenti. La speranza, tuttavia, è che le elezioni diano nuova linfa al Libano gravato da una crisi mai vista. Sarà il popolo a scegliere i propri ...Impoverito e frammentato, il paese orfano di Hariri scivola sempre più verso l'Iran. Il patriarca maronita: "Non cambierà nulla in questo paese se votate come delle pecore" ...