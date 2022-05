Elezioni amministrative: entro mezzogiorno i candidati sindaci e consiglieri in 50 Comuni di Puglia ELENCO Sono 981 in tutta Italia al voto il 12 giugno, eventuali ballottaggi il 26 giugno (Di sabato 14 maggio 2022) Oggi alle 12 si chiudono i termini per la presentazione delle liste di candidati e coalizioni in vista delle Elezioni comunali. Si andrà al voto il 12 giugno (eventuali ballottaggi dopo due settimane) in 981 Comuni Italiani fra cui cinquanta pugliesi. Città metropolitana di Bari Alberobello Bitonto Cassano delle Murge Castellana Grotte Giovinazzo Gravina in Puglia Molfetta Polignano a Mare Sammichele di Bari Santeramo in Colle Terlizzi Provincia di Barletta-Andria-Trani Barletta Canosa di Puglia San Ferdinando di Puglia Provincia di Brindisi San Michele Salentino Provincia di Foggia Carpino Castelluccio dei Sauri Chieuti Ischitella Isole Tremiti Monte Sant’Angelo Motta ... Leggi su noinotizie (Di sabato 14 maggio 2022) Oggi alle 12 si chiudono i termini per la presentazione delle liste die coalizioni in vista dellecomunali. Si andrà alil 12dopo due settimane) in 981ni fra cui cinquanta pugliesi. Città metropolitana di Bari Alberobello Bitonto Cassano delle Murge Castellana Grotte Giovinazzo Gravina inMolfetta Polignano a Mare Sammichele di Bari Santeramo in Colle Terlizzi Provincia di Barletta-Andria-Trani Barletta Canosa diSan Ferdinando diProvincia di Brindisi San Michele Salentino Provincia di Foggia Carpino Castelluccio dei Sauri Chieuti Ischitella Isole Tremiti Monte Sant’Angelo Motta ...

