Elena Leonardi e la sfida di Fratelli d' Italia | ' Ci prendiamo le Marche'

(Di sabato 14 maggio 2022) ANCONA - I suoi colleghi l'hanno già ribattezzata 'Sorella d'' (il copyright è del consigliere regionale Andrea Assenti). Una svolta rosa in casa FdI che porta il nome di. Come ...

Advertising

salvabene62 : Ancona | Fratelli d’Italia, Elena Leonardi è la nuova coordinatrice regionale - AnsaMarche : Fdi: Elena Leonardi coordinatrice regionale Marche. Partito esce da commissariamento.Prisco,Marche modello nazionale - pu24it : Fratelli d’Italia: Elena Leonardi è la nuova coordinatrice regionale | - viveremarche : Elena Leonardi nuova coordinatrice regionale FdI: 'Un lavoro di concerto con i territori e la classe dirigente'… - v_senigallia : FDI: 'Congratulazioni alla nuova coordinatrice regionale Elena Leonardi' -

Durante la conferenza stampa è stato annunciato che, Consigliere regionale di FdI e Presidente della Commissione Sanità, sarà la nuova coordinatrice regionale del partito. Succede a On.ANCONA - I suoi colleghi l'hanno già ribattezzata 'Sorella d'Italia' (il copyright è del consigliere regionale Andrea Assenti). Una svolta rosa in casa FdI che porta il nome di. Come anticipato dal Corriere Adriatico , sarà lei la nuova coordinatrice regionale del partito, un nome indicato dalla stessa Giorgia Meloni , che la considera una garanzia. ...Succede all’on. Emanuele Prisco "L’indicazione di Giorgia Meloni nasce da un percorso condiviso per le Marche" ...Succede all’onorevole Prisco "Pronti per un lavoro in sinergia con i territori" È Elena Leonardi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale sanità, la nuova c ...