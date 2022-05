Edoardo Tavassi: “Ci hai delusi”, il gioco della verità cambia le alleanze [VIDEO] (Di sabato 14 maggio 2022) Edoardo Tavassi non ha dubbi. Le alleanze sono appena cambiate e ora è chiaro a tutti chi non avrà scrupoli per arrivare in finale. Nick e Edoardo Tavassi (Mediasetplay screenshot)Gli equilibri all’Isola dei Famosi si sono definitivamente spezzati e questo l’ha capito perfettamente anche Edoardo Tavassi. Vediamo insieme che cosa è successo subito prima della diretta. I concorrenti dell’Isola dei Famosi sono naufraghi alle prese con le regole della sopravvivenza. Anche la convivenza tra di loro spesso non è facile e le liti sul cibo sono all’ordine del giorno. Ormai siamo giunti a oltre metà dell’avventura e il gioco comincia a farsi duro: le risorse scarseggiano, gli umori sono pessimi e le ... Leggi su specialmag (Di sabato 14 maggio 2022)non ha dubbi. Lesono appenate e ora è chiaro a tutti chi non avrà scrupoli per arrivare in finale. Nick e(Mediasetplay screenshot)Gli equilibri all’Isola dei Famosi si sono definitivamente spezzati e questo l’ha capito perfettamente anche. Vediamo insieme che cosa è successo subito primadiretta. I concorrenti dell’Isola dei Famosi sono naufraghi alle prese con le regolesopravvivenza. Anche la convivenza tra di loro spesso non è facile e le liti sul cibo sono all’ordine del giorno. Ormai siamo giunti a oltre metà dell’avventura e ilcomincia a farsi duro: le risorse scarseggiano, gli umori sono pessimi e le ...

