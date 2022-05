"Ecco cosa le hanno detto di orribile...". Alpini molestatori, Nicola Porro travolge Francesca (Di sabato 14 maggio 2022) Bufera sugli Alpini, che ora sembrano essere il peggio del peggio del nostro Paese. La vicenda è quella delle molestie al raduno di Rimini. Episodi incresciosi, senza dubbio alcuno. Ma purtroppo l'intero corpo è stato identificato con l'imbecillità e la volgarità di quei pochi che si sono resi protagonisti di molestie nei confronti di donne e ragazze. E sulla vicenda piomba Nicola Porro, ospitando sul suo blog un intervento di Nicolò Petrali, che trova spunto in un servizio trasmesso dal TgLa7 in cui parla una delle ragazze "aggredite" al raduno. E la ragazza, Francesca, spiega che qualcuno le ha datto che ha delle "belle gambe". Nel pezzo, si legge: "Per questo (Francesca ndr) dice di essersi dovuta addirittura chiudere in casa. Non sta a noi giudicare, ci mancherebbe, ognuno vive le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Bufera sugli, che ora sembrano essere il peggio del peggio del nostro Paese. La vicenda è quella delle molestie al raduno di Rimini. Episodi incresciosi, senza dubbio alcuno. Ma purtroppo l'intero corpo è stato identificato con l'imbecillità e la volgarità di quei pochi che si sono resi protagonisti di molestie nei confronti di donne e ragazze. E sulla vicenda piomba, ospitando sul suo blog un intervento di Nicolò Petrali, che trova spunto in un servizio trasmesso dal TgLa7 in cui parla una delle ragazze "aggredite" al raduno. E la ragazza,, spiega che qualcuno le ha datto che ha delle "belle gambe". Nel pezzo, si legge: "Per questo (ndr) dice di essersi dovuta addirittura chiudere in casa. Non sta a noi giudicare, ci mancherebbe, ognuno vive le ...

