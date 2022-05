È stato convocato da Mancini | piace anche a Mourinho | la Roma tenta il colpo!

(Di sabato 14 maggio 2022) Ladi Josési sta avvicinando al 25 maggio, giorno della finale di Conference League contro il Feyenord. E proprio in quell’occasione, i dirigenti giallorossi potranno osservare da vicino un giocatore chemolto al loro allenatore: si tratta di Marcos Senesi. Il difensore argentino con passaporto italiano, classe 1997, sta per concludere la sua terza stagione in Olanda e nella finale di Tirana potrebbe incontrare la sua futura squadra. Marcos Senesi FeyenordSenesi sta vivendo un periodo speciale: negli ultimi giorni il suo nome è circolatoin ottica Nazionale., infatti, sta riflettendo sulla convocazione del giocatore per la partita tra gli Azzurri e la “sua” Argentina il 1 giugno. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la ...

Advertising

marina82854013 : RT @MaurizioDArgent: @EnricoLetta se ci fosse un Governo, un Presidente del Consiglio e un Ministro degli Esteri, l'ambasciatore di Israele… - FuianoFederico : #Senesi è stato convocato da due nazionali per la stessa partita. L'ossessione dell'Argentina nei nostri confronti… - Majden3 : RT @MaurizioDArgent: @EnricoLetta se ci fosse un Governo, un Presidente del Consiglio e un Ministro degli Esteri, l'ambasciatore di Israele… - mariasole813 : RT @MaurizioDArgent: @EnricoLetta se ci fosse un Governo, un Presidente del Consiglio e un Ministro degli Esteri, l'ambasciatore di Israele… - LaVidaBOCA83 : @Super3mp #Bastoni è stato convocato per allacciare le scarpe ai titolari. -

... a metà aprile, ha disertato il tavolodal Governo in occasione della scadenza della ...- è un dovere civico e il dovere di chi ci rappresenta è fare rispettare le leggi dello. Chiediamo ...Altre rivelazioni, raccolte dai tabloid Usa, sostengono che Putin avrebbe addiritturai ...mentre è assente per far credere che sia in giro a firmare leggi e a occuparsi dello. Sono ...I pm di Perugia hanno sequestrato altri due audio in cui l’amico di D’Alema discute dell’accordo Eni-Blue Power. Il lobbista: «Andai dal presidente, ma mi disse di non occuparmi di Nettis». Il giallo ...Il difensore Mattia Di Giovacchino, classe 2005, capitano e pilastro della formazione Under 17 allenata da Massimo Angelosante, è stato convocato per la Lazio ...