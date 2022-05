È morto Valerio Onida, costituzionalista ed ex presidente della Consulta (Di sabato 14 maggio 2022) L’ex presidente della Consulta Valerio Onida è morto questa mattina a 86 anni. costituzionalista e accademico, era stato presidente della Corte Costituzionale dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio 2005. Il figlio Francesco sul suo profilo Facebook ha postato una foto in ricordo del padre con il messaggio “Ciao papà, grazie di tutto”. È morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale dal 2004 al 2005 Onida è stato professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano dal 1983 al 2009. Dopo il suo incarico da presidente della Consulta, aveva ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) L’exquesta mattina a 86 anni.e accademico, era statoCorte Costituzionale dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio 2005. Il figlio Francesco sul suo profilo Facebook ha postato una foto in ricordo del padre con il messaggio “Ciao papà, grazie di tutto”. È, exCorte Costituzionale dal 2004 al 2005è stato professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano dal 1983 al 2009. Dopo il suo incarico da, aveva ...

