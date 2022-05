Dybala, nuova ipotesi nel futuro: spunta anche il Siviglia. Le ultime (Di sabato 14 maggio 2022) Dybala lascia la Juve a fine stagione: nel futuro dell’argentino anche una nuova ipotesi. Su di lui c’è il Siviglia Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è ancora tutto da decidere il futuro di Paulo Dybala. L’unica cosa certa, al momento, è che l’argentino lascerà la Juve alla scadenza naturale del suo contratto, ma non si sa quale sarà il suo prossimo club. In Italia ci sono Roma e Inter, ma attenzione alla Premier con le ipotesi Arsenal, Manchester United, Newcastle e Tottenham. Nelle ultime ore, però, anche un altro club avrebbe preso informazioni: sulla Joya in pressing anche il Siviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022)lascia la Juve a fine stagione: neldell’argentinouna. Su di lui c’è ilStando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è ancora tutto da decidere ildi Paulo. L’unica cosa certa, al momento, è che l’argentino lascerà la Juve alla scadenza naturale del suo contratto, ma non si sa quale sarà il suo prossimo club. In Italia ci sono Roma e Inter, ma attenzione alla Premier con leArsenal, Mster United, Newcastle e Tottenham. Nelleore, però,un altro club avrebbe preso informazioni: sulla Joya in pressingil. L'articolo proviene da Calcio News 24.

