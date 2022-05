Draghi riceve la bella Sanna Marin per il bollino Nato Poi vede Skopje e Georgia: segnale di guerra a Putin (Di sabato 14 maggio 2022) SuperMario sempre più alfiere di Biden: prima riceva la premier finlandese poi parla con Macedonia e Georgia di allargamento della Nato. Come la prenderà Mosca che ha messo Helsinki nel mirino? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 14 maggio 2022) SuperMario sempre più alfiere di Biden: prima riceva la premier finlandese poi parla con Macedonia edi allargamento della. Come la prenderà Mosca che ha messo Helsinki nel mirino? Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : IL DOPPIO FORNO DI DRAGHI Nello stesso giorno il Migliore prima riceve a Palazzo Chigi Matteo Salvini e gli concede… - SegatoMaurizio : RT @Luigisor: #Draghi riceve il premio dell'#AtlanticCouncil, come politico dell'anno. Capisci bene caro @GiuseppeConteIT, a Washington da… - Affaritaliani : Guerra Ucraina, Draghi riceve Sanna Marin. Segnale di sfida a Putin - oldo_bis : RT @Luigisor: #Draghi riceve il premio dell'#AtlanticCouncil, come politico dell'anno. Capisci bene caro @GiuseppeConteIT, a Washington da… - m_bifulco_HSL : RT @Luigisor: #Draghi riceve il premio dell'#AtlanticCouncil, come politico dell'anno. Capisci bene caro @GiuseppeConteIT, a Washington da… -