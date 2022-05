Doppietta Ducati a Le Mans, pole Bagnaia davanti a Miller (Di sabato 14 maggio 2022) LE Mans (FRANCIA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia conquista la pole position di MotoGP nel Gran Premio di Francia. Nelle qualifiche sul circuito di Le Mans, il pilota della Ducati si conferma il più veloce così come avvenuto nel sabato di Jerez, ottenendo il miglior tempo in 1’30?450 (record della pista). ‘Peccò ha preceduto di 69 millesimi l’altra Ducati di Jack Miller, mentre Aleix Espargaro (Aprilia) completa la prima fila. In seconda Fabio Quartararo (Yamaha), Enea Bastianini (Ducati) e Johann Zarco (Ducati). Settimo e ottavo posto per le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Più lontano Marc Marquez con il decimo tempo, davanti al compagno di box in Honda Pol Espargaro. “Sono contento, per la squadra ma soprattutto per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) LE(FRANCIA) (ITALPRESS) – Francescoconquista laposition di MotoGP nel Gran Premio di Francia. Nelle qualifiche sul circuito di Le, il pilota dellasi conferma il più veloce così come avvenuto nel sabato di Jerez, ottenendo il miglior tempo in 1’30?450 (record della pista). ‘Peccò ha preceduto di 69 millesimi l’altradi Jack, mentre Aleix Espargaro (Aprilia) completa la prima fila. In seconda Fabio Quartararo (Yamaha), Enea Bastianini () e Johann Zarco (). Settimo e ottavo posto per le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Più lontano Marc Marquez con il decimo tempo,al compagno di box in Honda Pol Espargaro. “Sono contento, per la squadra ma soprattutto per ...

