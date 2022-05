Doctor Strange | America Chavez ha studiato come lavora Elizabeth Olsen nell’MCU

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 maggio 2022) Xochitl Gomez, che interpretainnel Multiverso della Follia ha parlato sul lavoro attoriale di, che nel film interpreta Wanda Maximoff/Scarlet Witch. Diretto da Sam Raimi, questo nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è uscito nelle sale cinematografiche con una risposta molto positiva da parte di pubblico e critica. Le recensioni dinel Multiverso della Follia lo elogiano in particolare per i suoi elementi horror e gotici, una novità assoluta per il MCU.in: “Tanto da imparare da” In un’intervista rilasciata a ...