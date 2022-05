DIRETTA MotoGP, GP Le Mans 2022 LIVE: iniziano le qualifiche, Quartararo brilla nelle FP4 (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Martin mette subito le cose in chiaro e rifila 257 millesimi a Mir. 14.13 1’31?637 per Mir, è al comando davanti ad OLIVEira, Marini e Bezzecchi. 14.10 Iniziata la Q1. Favoriti per i primi due posti Martin e Mir, con Bezzecchi, Marini e Vinales mine vaganti. 14.09 Dovizioso, Marini, Vinales, Morbidelli, Fernandez, Binder, Mir, Darryn Binder, Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez, Gardner, OLIVEira e Martin i piloti impegnati nella Q1. 15 minuti di durata, solo i primi due accederanno alla Q2: tutti gli altri scatteranno dal 13° in poi sulla griglia di partenza. 14.07 Domani, all’orario della gara, è prevista pioggia abbondante. Potrebbe cambiare tutto. 14.03 Gli altri italiani: 17° Morbidelli, 18° Marini, 19° Di Giannantonio, 22° Dovizioso. 14.02 ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Martin mette subito le cose in chiaro e rifila 257 millesimi a Mir. 14.13 1’31?637 per Mir, è al comando davanti ad Oira, Marini e Bezzecchi. 14.10 Iniziata la Q1. Favoriti per i primi due posti Martin e Mir, con Bezzecchi, Marini e Vinales mine vaganti. 14.09 Dovizioso, Marini, Vinales, Morbidelli, Fernandez, Binder, Mir, Darryn Binder, Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez, Gardner, Oira e Martin i piloti impegnati nella Q1. 15 minuti di durata, solo i primi due accederanno alla Q2: tutti gli altri scatteranno dal 13° in poi sulla griglia di partenza. 14.07 Domani, all’orario della gara, è prevista pioggia abbondante. Potrebbe cambiare tutto. 14.03 Gli altri italiani: 17° Morbidelli, 18° Marini, 19° Di Giannantonio, 22° Dovizioso. 14.02 ...

